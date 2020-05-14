إحالة 38 متهمًا إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة تكدير السلم والأمن العام

أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار يحي فريد الزارع المحامي العام الأول 38 متهمًا بالصف الي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لاتهامهم بتكدير الأمن والسلم العام.





جاء بأمر الإحالة الذي أعده وكيل النائب العام المستشار محمد بدوي أن المتهمون من الأول وحتى الرابع والعشرون حازوا واحرزوا سلاحا ناريا مششخن "بندقية آلية" مما لا يجوز ترخیص بحيازتها أو احراز ها كما أنهم حازوا و أحرزوا سلاح نارية غير مششخن " ثلاث بنادق خرطوش " بغير ترخيص وحازوا و أحرزوا ذخائر "أربعة طلقات أليه، ثلاثة طلقات خرطوش".





كما أن المتهمين من الخامس والعشرين وحتي الأخير حازوا وأحرزوا سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" مما لا يجوز ترخیص بحيازتها أو احراز ها وحازوا و احرزوا سلاح ناري مششخن " مسدس بغير ترخيص و أحرزوا ذخائر "خمسة طلقات أليه ، طاقتين 9 مم".





كما أن المتهمين من الأول وحتي الرابع والعشرون" و"من الخامس والعشرون حتي الأخير استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد بعضهم البعض - كفريقين والمواطنين المارة في محيط مكان تواجدهم بناحية قرية كفر طرفان دائرة مركز الصف ذاك بقصد الترويع والتخويف بالحاق الاذي المادي والمعنوي و الإضرار بالممتلكات و فرض السطوة بان قاموا باطلاق الاعيرة النارية صوب بعضهم البعض من الأسلحة النارية أحراز هم وكان من شأن ذلك الفعل وتكدير الأمن والسكينة العامة معرضين حياتهم وسلامتهم وسلامة الناس للخطر .





وقد وقعت بناء على تلك الجريمة الجنحة الآتية أنه في ذات الزمان و المكان ضربوا عمدا المجني عليه حسين عبدالمنعم السعيد ربيع - فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما





كما حازوا و أحرزوا أدوات " عصی ، شوم " مما يستخدموا في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية بأنه على أثر خلاف سابق بين عائلة أبو سعودی و هم المتهمين من الأول وحتى الرابع و العشرون و عائلة أبو ربيع و هم المتهمين من الخامس والعشرون وحتى الأخير قام الطرفين بأعداد أسلحة نارية و بيضاء مبيتين النية بالتعدي على بعضهم البعض لفرض النفوذ و السيطرة على بعضهم و ترتب على ذلك نشوب مشاجرة فيما بينهم مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء مطلقين أعيرة نارية عشوائية و احراز المتهم الثالث لسلاح ناري "بندقية آليه " و المتهم الرابع لسلاح ناري " بندقية آليه " و المتهم السابعالسلاح ناري " بندقية خرطوش" و احراز المتهم الخامس و العشرون لسلاح ناري "بندقية آلية " و المتهم الثامن و العشرون لسلاح ناري "طبنجة " و قیام باقي المتهمين باستخدام أسلحة بيضاء "عصی و شوم " و أنه تمكن من ضبط المتهم الثالث وبمواجهته ارشد عن السلاح الناري المستخدم "بندقية آلية" وبداخلها أربعة طلقات آلية و تمكن من ضبط المتهم الرابع و بمواجهته ارشد عن السلاح المستخدم "بندقية خرطوش" بداخلها ثلاثة طلقات.





كما شهد ملازم أول شرطة و معاون مباحث مركز شرطة الصف بأنه نفاذا لأمر النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم الثامن و العشرون وبحوزته سلاح ناري " مسدس " بداخلة طلقتين 1 مم و وأضاف بأنه أنتقل الى حيث مسكن المتهم الخامس و العشرون و بالوصول تبين أن الباب مفتوح وبالدلوف لداخله عثر على سلاح ناري "بندقية آلية " و عدد خمسة طلقات آلية من المستخدمين بالواقعة.





كما ثبت بتقرير الادلة الجنائية أن المسدس محل الفحص مجمع محلية من أجزاء معيبة لمسدس ماركة حلوان صناعة مصرية بماسورة مششخنه عيار 9 مم و المسدس صالح للاستخدام.





كما أن البندقية الآلية محل الفحص طراز كلاشنكوف صناعة المائية بماسورة مششخنة وهي كاملة و سليمة وصالحة للاستعمال.



