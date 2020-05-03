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حوادث

النائب العام يحيل 3 متهمين للجنايات بسبب إقامة حفلة أثناء حظر التجول

الأحد 03/مايو/2020 - 02:23 ص
النائب العام
النائب العام
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محمد عبدالله
أمر النائب العام بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين للمحاكمة الجنائية؛ لإقامتهم فعالية تتطلب تواجد تجمعات للمواطنين بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس (كورونا).


ورصدت وحدة الرصد بمكتب النائب العام، ووحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول عدة شكاوى من قاطني إحدى المدن ضد مستأجر فيلا بالمدينة لإقامته حفلا غنائيا بها بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق إقامة مثل تلك الفعاليات احترازًا من انتشار فيروس (كورونا).


وباستطلاع الشرطة الأمر تبين اعتياد إقامة المذكور والمتهمين الآخرين حفلًا غنائيًا صاخبًا بالفيلا، بحضور جمع من المواطنين وفتيات – لَسْنَ فوق مستوى الشبهات -، فانتقل للفيلا محل البلاغ وضبط المتهمين الثلاثة – أردني الجنسية ومصرييْْْن –. 

وباستجواب النيابة العامة لهم أنكروا ما نسب إليهم، مدعين تواجدهم بالفيلا لحضور مأدبة إفطار بشهر رمضان. 

بينما تبينت النيابة العامة من مطالعة صفحة بموقع للتواصل الاجتماعي، تضرر قاطني المدينة من الحفلات المقامة بالفيلا المذكورة، وحضور راقصات فيها خلال الشهر المعظم، كما طالعت مقطعًا مصورًا لتجمع نحو عشرين شخصا بحديقة فيلا حول راقصة.

 وأقر أحد المتهمين بإقامة هذا الحفل في الرابع عشر من شهر إبريل الماضي مدعيًا انتهاءه قبل دخول فترة الحظر المقررة، كما طالعت النيابة العامة مقطعًا آخرًا ظهر فيه المتهمون وآخرون معهم بحديقة الفيلا، وقد تعالت أصواتهم عبر مكبر للصوت، وادعى المتهمون بتجمعهم آنذاك على مأدبة إفطار. 

وتوصلت تحريات الشرطة إلى صحة ارتكاب المتهمين الواقعة على نحو ما أسفرت عنه التحقيقات، واعتيادهم إقامة العديد من الحفلات الليلية بالفيلا التي استأجرها أحدهم؛ وذلك خلال مواعيد الحظر المقررة، متعمدين مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، فضلًا عن بث تلك الحفلات بصفحات للتواصل الاجتماعي لدعوة الشباب والفتيات إليها سعيًا لتحقيق ربح غير مشروع.
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