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حوادث

ضبط شخص يتاجر فى العملة عبر تحويلات العاملين بالخارج فى الدقهلية

الخميس 14/مايو/2020 - 01:41 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) بتلقى العديد من التحويلات المالية بالدولار الأمريكي على حسابه الشخصى بأحد البنوك من إحدى الدول العربية من العديد من الأشخاص ليقوم باستلامها واستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذويهم داخل البلاد مستفيدًا من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام 2019 طبقًا للفحص المستندى بلغت ( 270000 ألف دولار أمريكى ) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
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