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أخبار البلد

جيش مصر الأبيض.. 11 حالة استشهاد من الأطباء

الخميس 14/مايو/2020 - 03:22 م
صدى البلد
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محمد غالي
نعت النقابة العامة الأطباء بمزيد من الحزن والأسي، الشهيد الدكتور ياسر عثمان استشاري الصدر و العناية بمستشفي صدر المعمورة ، والذي توفي متأثرًا بإصابة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت النقابة، أن عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا من الأطباء، تزايد طبقا للبيانات الواردة .

وأضافت النقابة: إنه بلغ إجمالي عدد الأطباء المتوفين بفيروس كورونا المستجد، 11 طبيباً "اثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدًا عن العمل، وآخر خارج مصر، وآخر سوري الجنسية".


وجاءت أسماء الأطباء المتوفين كالتالي:
 أحمد اللواح
 سونيا عبد العظيم
 جبريل على يوسف
 طارق شكرى
أشرف عدلي
هشام الساكت
 ممدوح السيد
طارق حسين مخيمر
احمد عزت دراز
حسان السوري.. سوري الجنسية
ياسر عثمان
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