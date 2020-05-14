جيش مصر الأبيض.. 11 حالة استشهاد من الأطباء

نعت النقابة العامة الأطباء بمزيد من الحزن والأسي، الشهيد الدكتور ياسر عثمان استشاري الصدر و العناية بمستشفي صدر المعمورة ، والذي توفي متأثرًا بإصابة فيروس كورونا المستجد.





وأوضحت النقابة، أن عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا من الأطباء، تزايد طبقا للبيانات الواردة .





وأضافت النقابة: إنه بلغ إجمالي عدد الأطباء المتوفين بفيروس كورونا المستجد، 11 طبيباً "اثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدًا عن العمل، وآخر خارج مصر، وآخر سوري الجنسية".









وجاءت أسماء الأطباء المتوفين كالتالي:

أحمد اللواح

سونيا عبد العظيم

جبريل على يوسف

طارق شكرى

أشرف عدلي

هشام الساكت

ممدوح السيد

طارق حسين مخيمر

احمد عزت دراز

حسان السوري.. سوري الجنسية