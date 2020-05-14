جيش مصر الأبيض.. 11 حالة استشهاد من الأطباء

نعت النقابة العامة الأطباء بمزيد من الحزن والأسي، الشهيد الدكتور ياسر عثمان استشاري الصدر و العناية بمستشفي صدر المعمورة ، والذي توفي متأثرًا بإصابة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت النقابة، أن عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا من الأطباء، تزايد طبقا للبيانات الواردة .
وأضافت النقابة: إنه بلغ إجمالي عدد الأطباء المتوفين بفيروس كورونا المستجد، 11 طبيباً "اثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدًا عن العمل، وآخر خارج مصر، وآخر سوري الجنسية".
وجاءت أسماء الأطباء المتوفين كالتالي:
أحمد اللواح
سونيا عبد العظيم
جبريل على يوسف
طارق شكرى
أشرف عدلي
هشام الساكت
ممدوح السيد
طارق حسين مخيمر
احمد عزت دراز
حسان السوري.. سوري الجنسية
ياسر عثمان