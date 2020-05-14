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فن

تامر عاشور يعلن عن موعد ثاني حفلاته الـ «أون لاين»

الخميس 14/مايو/2020 - 03:48 م
تامر عاشور
تامر عاشور
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شروق ابراهيم
أعلن الفنان تامر عاشور عن موعد حفله الجديد الـ «أون لاين»، من خلال تغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر. 

وكتب تامر عاشور :"توكلنا على الله - ان شاء الله حفلتنا التانيه الاون لاين هتبقى في العيد - متحمسين ؟!". 

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يذكر أن تامر عاشور، أحيا، مؤخرًا حفل غنائي اون لاين وحقق نجاحا كبيرا جدًا، فور عرضه على "يوتيوب"، ويعد تامر عاشور، أول من بدأ فكرة الحفلات الأون لاين، وقدم من خلال الحفل العديد من الأغاني المميزة الخاصة به منها :"بيت كبير"، و"قولوله سماح".

ويعد تامر عاشور أول من روج لفكرة إقامة حفل بدون جمهور وعرضها مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة وذلك من خلال تدوينه له علي حسابه الخاص بـ "تويتر" يوم ١٦ مارس الجاري، ونالت ردود أفعال إيجابية من زملائه من الملحنين والمؤلفين وصناع الأغنية.. بالإضافة إلى قيام إدارة يوتيوب العالم العربي بتوجيه الشكر له ولفكرته غير المسبقة.


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