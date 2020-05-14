السيسي يوجه بزيادة الدعم المقدم لمشروع البتلو.. قروض للمربين بفوائد 5 % .. والزراعة : ينعكس آثارها على أسعار اللحوم

- الزراعة : توجيهات الرئيس السيسي في وقتها ومحلها فى ظل انتشار كورونا
- "الفلاحين": الرئيس السيسي يشعر بنبض قلوبنا
عانى مربو المواشي والدواجن خلال الفترة الماضية من تكلفة التربية من حيث غلاء أسعار الأعلاف وغيرها من مستلزمات التربية مما أدى الى عزوف البعض عن تلك المهنة فقل المعروض وزاد الطلب علي اللحوم والدواجن وارتفعت الأسعار .
وتحركت الدولة برعاية الرئيس السيسي فقامت بتيسير قروض للمربين بفوائد 5 % ، ومنذ يومين وجه الرئيس السيسي بضرورة زيادة الدعم المقدم لمشروع البتلو ومراكز تجميع الألبان .
وفى هذا الصدد ، رصدنا التقرير التالى لاستطلاع آراء الخبراء فى تلك المجهودات .
وأضاف " القرش" في تصريحات لـ " صدى البلد" ، أن مشروع البتلو هدفه زيادة كمية اللحوم، فكان المربون يذبحون البتلو وهي ٢٠٠ أو ٢٥٠ كيلو جراما، ولكن المشروع ألزمهم بعدم ذبح العجول والبقر والجاموس قبل أن تصل إلي ٤٠٠ كيلو مما يضاعف من وجود اللحوم بالأسواق.اقرأ أيضا:
وأشار " متحدث وزارة الزراعة " إلى أن مشكلة المربين كانت تنحصر في توفير الأعلاف للعجول والماشية، ولكن مشروع البتلو وفر لهم تلك الأعلاف.
وقال إن مشروع البتلو يمنح أموالا أيضا للمربين لتشجيعهم علي شراء المواشى والعجول وما ينطبق علي لحوم البتلو ينطبق أيضا علي الجاموس والأبقار، منوها إلي أن كل هذه المجهودات كبيرة في ظل جائحة فيروس كورونا.
وفي نفس السياق ، قال الدكتور عبد الرشيد غنام، مدير المكتب الفني لنائب وزير الزراعة ومنسق مكون الألبان بالوزارة، إن مراكز تجميع الألبان تعد قاطرة التنمية بشكل عام لأنها منظومة وسلسلة متكاملة ومترابطة بإنتاج اللحوم.
وأضاف "عبد الرشيد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أي خلل في منظومة مراكز تجميع الألبان يؤثر على المستهلك ومربي الماشية، منوها إلى أن تلك المراكز تعد صمام أمان وتغذية للأمن الغذائي.
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وأشار مدير المكتب الفني لنائب وزير الزراعة إلى أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه مزيد من الدعم إلى قطاع الثروة الحيوانية، ومراكز تجميع الألبان، يعد اهتماما في محله وفي وقته، خاصة فى ظل جائحة فيروس كورونا.
وأوضح أن تلك المجهودات المشكورة من القيادة السياسية تصب في تنمية الوطن ومصلحة المواطن لأنها تنعكس إيجابيا على أسعار المنتجات، فضلا عن إتاحة منتج سليم ويفيد المواطن.
وأكد أن هذا الدعم لم يكن الأول من جانب القيادة السياسية لهذا القطاع، حيث تم تقديم لهم قروض ميسرة بفوائد 5% من قبل لتشجيعهم على الاستثمار في لحوم البتلو.
فيما قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين: إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تعكس متابعته الجيدة لكل التطلعات المحلية والنظرة الثاقبة للمستقبل فهو يشعر بنبض قلوبنا ويسير بمصر نحو مستقبل مشرق، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس لها مفعول السحر في كل المجالات الزراعية، وسوف تؤدي في النهاية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المنتجات الزراعيه الذي طالما حلمنا به. وأضاف "ابوصدام"، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن توجيه السيسي بالسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي كمنهج للدولة المصرية سوف يؤخذ بكل جدية لاسيما أننا قطعنا شوطنا طويلا في هذا الطريق لمعظم المحاصيل الاساسيه واقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من البقوليات كالفول والعدس بعد زيادة المساحات كما تقلصت الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك في اللحوم الحمراء بعد احياء مشروع البتلو في اللحوم الحمراء واستقرت معظم اسعار المنتجات الغذائيه في عز الازمات، وحققنا اكتفاء ذاتي في الدواجن والخضروات والفاكهة.
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وأوضح عبدالرحمن ان استجابة الرئيس لطموحات الفلاحين اسرع من استجابة وزارة الزراعة نفسها وان معظم النجاح الذي تحقق في هذا القطاع جاء نتيجة لتوجيهات الرئيس.
وأشار " نقيب الفلاحين "إلى أن اتجاهات القيادة السياسية الحكيمة نحو الاكتفاء الذاتي منعت وقوع الكثير من الأزمات وجنبت مصر السقوط في مستنقع الفقر الغذائي.