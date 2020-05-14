السيسي يوجه بزيادة الدعم المقدم لمشروع البتلو.. قروض للمربين بفوائد 5 % .. والزراعة : ينعكس آثارها على أسعار اللحوم

وأضاف " القرش" في تصريحات لـ " صدى البلد" ، أن

هدفه زيادة كمية اللحوم، فكان المربون يذبحون البتلو وهي ٢٠٠ أو ٢٥٠ كيلو جراما، ولكن المشروع ألزمهم بعدم ذبح العجول والبقر والجاموس قبل أن تصل إلي ٤٠٠ كيلو مما يضاعف من وجود اللحوم بالأسواق.

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وأشار " متحدث وزارة الزراعة " إلى أن مشكلة المربين كانت تنحصر في توفير الأعلاف للعجول والماشية، ولكن مشروع البتلو وفر لهم تلك الأعلاف.





وقال إن مشروع البتلو يمنح أموالا أيضا للمربين لتشجيعهم علي شراء المواشى والعجول وما ينطبق علي لحوم البتلو ينطبق أيضا علي الجاموس والأبقار، منوها إلي أن كل هذه المجهودات كبيرة في ظل جائحة فيروس كورونا.