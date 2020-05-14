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أخبار البلد

بعد توجيه السيسى بسرعة تنفيذه..برنامج القراءة الموحد للعدادات يقضى على مشاكل فواتير الكهرباء

الخميس 14/مايو/2020 - 05:22 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
 مشكلة فواتير الكهرباء، تلك المُعضلة التي تؤرّق مسئولي الوزارة وتجعل المواطن لا يُدرك أهمية ما تقدّمه وزارة الكهرباء من تقدّم كبير ومشاريع عظيمة لأنه يهتم بأحد أهم مشاكله وهى فاتورة الكهرباء كل شهر.


و تصمّم وزارة الكهرباء على حل تلك المشكلة بعدة طرق مختلفة منها التعاقد مع شركة خاصة لقراءة العدادات كما وفرت وسائل اتصال مختلفة تساعد المواطن على تقديم شكواه والعمل على حلها في أسرع وقت، وأخيرا ستُطلق الوزارة ذلك الحل النهائى الذى سيُنهى تلك الأزمة وهى برنامج القراءة المُوحّد.


وأعلنت وزارة الكهرباء نجاح التشغيل التجريبي للنظام الجديد لقراءة العدادات القديمة في إطار برنامج القراءات الموحد والذي يهدف للحد من أخطاء الفواتير وشكاوى المُستهلكين، حيث تم تطبيق برنامج القراءة المُوحّد بنسبة تجاوزت 90% فى قطاعات عدة بجميع شركات توزبع الكهرباء. 


وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء  أن أخطاء فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية بعد تطبيق العمل ببرنامج القراءة الموحد  ستكون محدودة للغاية، كما سيقضى البرنامج على تسجيل قراءات وهمية اعتمادًا على مبدأ متوسط الاستهلاك، موضحًا أن البرنامج سيُجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمُشترك وتسجيل قراءته الفعلية، لأنه يعتمد  على التقاط صورة للعداد لتسجيل القراءة لأن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك، وذلك يمنع تمامًا التلاعب فى القراءة.


وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن برنامج القراءة المُوحّد سيُرسل نسختين من صورة العداد من خلال الإنترنت لشركة توزيع الكهرباء ونسخة لشركة "شعاع" المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للتأكد من وجود نسخة احتياطية للقضاء على كل أوجه الفساد أو التلاعب، لافتا إلى أن البرنامج يحتفظ بصور 3 أشهر للعداد للرجوع إليها عند وجود شكوى من المُشترك وبعد هذه المدة تحذف تلقائيًا ويتبقى قراءات عدادات الكهرباء فقط.


وتابع "حمزة" أن برنامج القراءة المُوحّد سيقضى تمامًا على تسجيل قراءات وهمية اعتمادًا على مبدأ متوسط الاستهلاك، موضحًا أنه سيُجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمُشترك وتسجيل قراءته الفعلية نظرًا لاعتماد البرنامج على التقاط صورة للعداد ليتمكن من تسجيل القراءة من أمام عداد الكهرباء الخاص بالمشترك.

واضاف أن البرنامج تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك، مشيرًا إلى أنه سيتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة لذلك يصعب التلاعب فى هذا البرنامج ويضمن حق الدولة والمواطن.

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