ما زال في العمر خبايا.. يارا تنشر رسالة جديدة لمتابعيها عبر إنستجرام

View this post on Instagram

لا بأس، سَيَمْضي كُلّ مُرّ وَسَيُسعِدُكَ اللّه بِمَا تَتَمَنّى، وما زالَ هُناك ضَحكات لَم نَضحَكها بَعْد، وسَعادات مُخَبّأة في جَيْب الأيَّام لَم نَعِشها بَعد، وما زال في العُمر خبايا جميلة تَنتَظرُنا بإذن اللّه🙏🏻 #يارا_لوفرز #يارا #دبي #tb #memories #hope #peace #blessed #goodday #Yaralb_lovers #uae #dubai #Yara