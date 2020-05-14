ما زال في العمر خبايا.. يارا تنشر رسالة جديدة لمتابعيها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة يارا جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور و الفيدوهات انستجرام.









وعلقت يارا على الصورة،: "‏‏لا بأس، سَيَمْضي كُلّ مُرّ، وَسَيُسعِدُكَ اللّه بِمَا تَتَمَنّى، وما زالَت هُناك ضَحكات لَم نَضحَكها بَعْد، وسَعادات مُخَبّأة في جَيْب الأيَّام لَم نَعِشها بَعد، وما زال في العُمر خبايا جميلة تَنتَظرُنا بإذن الله ".









وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي " اللهم آمين".. وعلقت أخرى:" قمر يا يارا ".









اقرأ أيضًا:

يذكر أن آخر أعمال يارا كانت أغنيتها "مليت" مع الفنان الدوزي، كلمات عبدالقادر الدوزي ومحمد برحيل، ألحان دي جي يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي، وتوزيع دي جي يوسف.



