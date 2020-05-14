الانتهاء من تصوير الفيلم التسجيلي طبيب السعادة

انتهى المخرج "شريف جابر سالم" من تصوير ومونتاج الفيلم التسجيلى " طبيب السعادة " الذى يدور حول الحديث عن السفير الدكتور هادى التونسى الحاصل على ملكية فكرية مصرية واعتراف علمي دولي بالعلاج الفوري المبتكر لتطوير الشخصية بنشره كورقة بحثية في مجلة علمية بريطانية بعد دورتين من مراجعة أطباء نفسيين لإثبات صحته وجدواه.





الفيلم هو الأول في مصر بعد فيلمين أمريكيين عرضا في مهرجانات دولية، الأول تسجيلي والثاني خيال علمي مثله ومستوحي من مهاراته حسب قول المخرج شريف جابر سالم، وفاز بجائزة أفضل فيلم دولي في مهرجان جالا فينيسيا الدولي في أكتوبر ٢٠١٧.





ورغم سابق مشاركات د.هادي التونسي في برامج تليفزيونية وإذاعية ومؤتمرات دولية عديدة، يتميز الفيلم المصري المترجم بأنه يعرض في ١١ دقيقة فقط سيرته الذاتية وقصة اكتشاف وطريقة العلاج الفوري مع تصويره علي حالة تشهد بنجاحه، فيقدمه للعالم من خلال المهرجانات المحلية والدولية كاكتشاف مصري مغير للحياة، يمثل ثورة طبية خدمة للعلم والإنسانية ، مع التركيز علي تحقيق السعادة خلال ساعات بلا دواء أو جهد أو ألم أو مضاعفات، بالإضافة لعلاج أمراض نفسية ونفسجسدية و عادات سلبية كالسمنة والتدخين والأرق، وإلي إمكانية استخدامه في مركز استشفائي للتميز وإعداد القادة، وخاصة للسياح والشخصيات العامة ورواد المجتمع.





الفيلم تصوير مازن الشنديدى، مونتاج محمد إمام، مساعد إخراج يوسف شريف، إشراف عام أسماء الألفى، إنتاج أرت ميديا استديو ، رؤية وإخراج شريف جابر سالم.





جدير بالذكر أنه عرض مؤخرًا خلال فعاليات يوسف شاهين للأفلام القصيرة لـشريف جابر فيلم عروستى وسط حضور هائل من الجمهور.



