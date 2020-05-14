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توك شو

تنبأ بأحداث 2016.. شيخ موالٍ لأردوغان يتوقع انقلاب جديد فى تركيا..فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 06:06 م
صدى البلد
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أسامة علي

تنبأ الشيخ جوبالي أحمد، التابع لجماعة إسماعيل أغا الموالية لأردوغان، بحدوث انقلاب ضد أردوغان فى تركيا.

ويقول جوبالي خلال الفيديو الذي أذاعته "اكسترا نيوز" نقلا عن "تركيا الآن"،أن هناك خطرا كبيرا بوقوع انقلاب، لقد رأيت رؤى تقول إن هذا سيحدث، معقبا:"لقد رأيت رؤية بالانقلاب قبل ذلك وبعدها بـ 7 أشهر حدث انقلاب 15 مايو 2016.


وتوقعت مؤسسة "راند" الأمريكية للبحوث والتطوير خلال فبراير الماضى حدوث محاولة انقلاب ثانية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما أشعل حالة من الجدل في تركيا. 


إقرأ ايضا..بعد تقرير أمريكي.. حقيقة انقلاب الجيش التركي على أردوغان


وأشار تقرير راند، الذي تم تسليمه للجيش الأمريكي، الشهر الماضي أن قرار الحكومة التركية بطرد مئات العسكريين بعد انقلاب 2016، تسبب في حالة من الغضب الهائل في الجيش التركي. 

وأوضح التقرير إلى أن "الضباط من الرتب المتوسطة يشعرون بالإحباط الشديد إزاء القيادة العسكرية ويشعرون بالقلق إزاء إزاحتهم في عمليات القمع المستمرة ضد المعارضة بعد الانقلاب".

وذكر موقع "ميديل إيست آي"  البريطاني أنه منذ إطلاق التقرير، تجادل المسئولون الأتراك خلف الأبواب المغلقة حول احتمالية وقوع هذا الانقلاب، ولكن الشعور السائد في أنقرة كان أنه مجرد شائعة، ولا شيء أكثر من ذلك.
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