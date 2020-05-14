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فن

معتز الدمرداش: كريمة مختار كانت لا تعرف الحال المايل

الخميس 14/مايو/2020 - 06:19 م
معتز الدمرداش
معتز الدمرداش
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القسم الرياضي
كشف الاعلامي والمذيع معتز الدمرداش شخصية والدته الفنانة الراحلة كريمه مختار في المنزل مؤكدا انه تلقي هذا السؤال عدة مرات من المعجبين منذ ظهور مسلسل حمادة عزو .

وأضاف الدمرداش في تصريحات اذاعية مع أحمد شوبير علي إذاعة اون سبورت اف ام : امي كانت لا تعرف "الحال المايل" وهي حنينة وطيبه في كل شئ لكن أمام المبادئ والقيم تظهر بشكل مختلف تماما.

وأشار إلى كريمه مختار كانت اجتماعية جدا وتعشق تجمع العائلة وليس لها حفلات الوسط الفني، قائلا: امي كانت صارمه للغاية خصوصا في تربيتي انا واخي وقت اللزوم فقط . 

وشاركت كريمه مختار في العديد من الافلام مثل لن اعيش في حلمك واليتيم والذئاب ويارب ولد ورجل فقد عقله وغيره بجانب العديد من المسلسلات الشهيره مثل زهرة وازواجها الخمسة ويتربي في عزو والفرسان. 
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