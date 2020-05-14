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فن

قررت أختار السعادة .. هكذا كتبت ريهام أيمن على إنستجرام

الخميس 14/مايو/2020 - 06:15 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام -ندى فكرى
شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها بصور لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.


وعلقت ريهام أيمن على الصورة قائلة :" أنا مسؤولة عن ما أشعر به وأنا اليوم أختار السعادة".


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وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" ريهام صورك كل قمر زيك و انتي حلوه في كل لبسك"،وتابعت أخرى قائلة :" السعادة احلي احساس"، وأضافت احدي محبيها قائلة : " بحب ستايل لبسك اوي ". 


يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان احدث أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.

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