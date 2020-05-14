قررت أختار السعادة .. هكذا كتبت ريهام أيمن على إنستجرام

شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها بصور لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.









وعلقت ريهام أيمن على الصورة قائلة :" أنا مسؤولة عن ما أشعر به وأنا اليوم أختار السعادة".









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وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" ريهام صورك كل قمر زيك و انتي حلوه في كل لبسك"، وتابعت أخرى قائلة :" السعادة احلي احساس"، وأضافت احدي محبيها قائلة : " بحب ستايل لبسك اوي ".









يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان احدث أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.



