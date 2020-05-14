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أخبار العالم

السعودية تقرر حظر التجول الكامل طوال أيام العيد

الخميس 14/مايو/2020 - 06:42 م
القسم الخارجي
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، منع التجول نهائيا بداية من 30 رمضان وحتى 4 شوال، لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 

وقالت الداخلية السعودية إنه تقرر بداية من اليوم وحتى 29 رمضان، يستمر السماح بالتجول من 9 صباحا وحتى الـ 5 مساء، ومن 30 رمضان وحتى 4 شوال يمنع التجول نهائيا 24 ساعة. 


وأعلنت السلطات السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، إنها سجلت 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في السعودية إلى 46869 إصابة، منهم 41% من السعوديين و59% من غير السعوديين.

فيما بلغت حالات الوفاة الإجمالية جراء كورونا 283 حالة وفاة، بزيادة 10 حالات تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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