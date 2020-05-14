أحمد فهمي: على قد ما تتعب هتلاقي





قال أحمد فهمي: " علي قد ماتتعب هتلاقي، علي قد ماتركز هتنجح...بص في ورقتك و ركز و اشتغل علي نفسك هتوصل .. ماحدش عارف طريقك غيرك ، ماحدش عارف امكانياتك غيرك، ثقتك في ربنا و في نفسك هتوصلك لاي شئ انت بتحلم بيه ، حتي لو ماحدش شايف ده غيرك ، إحلم-صمم-ركز هتوصل ⁧‫#النجاح‬⁩ #سهرانين_معاكم_بالبيت".





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وكان من المقرر دخول أحمد فهمى في السباق الرمضانى للمسلسلات لكن تعطل تصوير مسلسله "اسود فاتح" بسبب ضيق الوقت.

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

من ناحية أخرى تصدر أحمد فهمي، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد ساعات من عرض حلقته مع الفنان أحمد السقا، في برنامج «اغلب السقا» المذاع عبر قناة mbc الفضائية.



