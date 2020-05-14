AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد فهمي: على قد ما تتعب هتلاقي

الخميس 14/مايو/2020 - 07:45 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام -ندى فكرى
نشر أحمد فهمى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة له وكتب عليها رسالة مؤثرة لجمهوره.

قال أحمد فهمي: "علي قد ماتتعب هتلاقي، علي قد ماتركز هتنجح...بص في ورقتك و ركز و اشتغل علي نفسك هتوصل .. ماحدش عارف طريقك غيرك ، ماحدش عارف امكانياتك غيرك، ثقتك في ربنا و في نفسك هتوصلك لاي شئ انت بتحلم بيه ، حتي لو ماحدش شايف ده غيرك ، إحلم-صمم-ركز هتوصل ⁧‫#النجاح‬⁩ #سهرانين_معاكم_بالبيت".

إقرأ أيضا :


وكان من المقرر دخول أحمد فهمى في السباق الرمضانى للمسلسلات لكن تعطل تصوير مسلسله "اسود فاتح" بسبب ضيق الوقت.

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

من ناحية أخرى تصدر أحمد فهمي، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد ساعات من عرض حلقته مع الفنان أحمد السقا، في برنامج «اغلب السقا» المذاع عبر قناة mbc الفضائية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معتصم النهار زوج هيفاء وهبي في مسلسل أسود فاتح

40 مليون ليرة.. تفاصيل تبرع هيفاء وهبي من أجل مكافحة كورونا

هيفاء وهبى تستكمل تصوير مسلسل أسود فاتح

هنرقص على الأحزان.. تعرف على ما قالته هيفاء وهبي لـ إليسا بسبب أغنيتها الجديدة

خروج مسلسل هيفاء وهبي من موسم رمضان 2020

مسلسلات خارج رمضان 2020.. خالد بن الوليد توقف للتجهيزات.. وضيق الوقت يحسم مصير "أسود فاتح"

ترشيحاتنا

كارتيرون يكشف موقفه من التجديد لـ الزمالك بعد انتهاء تعاقده

مطار سفنكس يستعد لاستقبال أولى رحلات العالقين في أبوظبي غدا

انضباط الأسواق .. ماذا يعني قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة

نبأ سار يزفه ترامب.. توزيع لقاح فيروس كورونا نهاية العام

استئناف التدريبات.. تفاصيل اجتماع مهم بين الخطيب وسيد عبدالحفيظ ورينيه فايلر

خالد الغندور يعيد الهجوم على وائل جمعة: حقق تاريخا يفوق مستواه الضعيف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| القلب والكلى أكثر الأعضاء تضررا من كورونا....زينة تتألق على إنستجرام..طرق طبيعية للتخلص من الالتهاب الرئوي

انتبه.. علامات تشير للإصابة بـ الزهايمر

كالسحر.. فوائد خشب الصندل للبشرة الجافة