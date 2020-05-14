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توك شو

هيا عندها برنامج وأنا كمان.. إدوارد عن هجومه على رضوى الشربيني.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 08:21 م
ادوارد
ادوارد
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هاني حسين
كشف الفنان إدوارد،  سر هجومه على الإعلامية رضوى الشربيني.

وقال إدوارد في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"،: "لدي فقرة في البرنامج خاصة بالسوشيال ميديا ورضوى الشربيني تهاجم الرجالة وقلت أنا أهاجم الستات".

وأضاف إدوارد: "هيا عندها برنامج وأنا عندي برنامج، ولا أشعر بنفسنة تجاه رضوى الشربيني على الإطلاق".

وتابع إدوارد: "أعلق على هجومها على الرجال بشكل كوميدي بحت، ولم أقابل رضوى الشربيني إلى الآن".

ولفت إدوارد: لا أتعمد الإساءة للسيدات على الإطلاق ولكنني أتعامل مع الأمر بشكل كوميدي".
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