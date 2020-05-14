هيا عندها برنامج وأنا كمان.. إدوارد عن هجومه على رضوى الشربيني.. فيديو

كشف الفنان إ دوارد ، سر هجومه على الإعلامية رضوى الشربيني.





وقال إدوارد في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"،: "لدي فقرة في البرنامج خاصة بالسوشيال ميديا ورضوى الشربيني تهاجم الرجالة وقلت أنا أهاجم الستات".





وأضاف إدوارد: "هيا عندها برنامج وأنا عندي برنامج، و لا أشعر بنفسنة تجاه رضوى الشربيني على الإطلاق".





وتابع إدوارد: "أعلق على هجومها على الرجال بشكل كوميدي بحت، و لم أقابل رضوى الشربيني إلى الآن".



