هيا عندها برنامج وأنا كمان.. إدوارد عن هجومه على رضوى الشربيني.. فيديو

كشف الفنان إدوارد، سر هجومه على الإعلامية رضوى الشربيني.
وقال إدوارد في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"،: "لدي فقرة في البرنامج خاصة بالسوشيال ميديا ورضوى الشربيني تهاجم الرجالة وقلت أنا أهاجم الستات".
وأضاف إدوارد: "هيا عندها برنامج وأنا عندي برنامج، ولا أشعر بنفسنة تجاه رضوى الشربيني على الإطلاق".
وتابع إدوارد: "أعلق على هجومها على الرجال بشكل كوميدي بحت، ولم أقابل رضوى الشربيني إلى الآن".
ولفت إدوارد: لا أتعمد الإساءة للسيدات على الإطلاق ولكنني أتعامل مع الأمر بشكل كوميدي".