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أخبار العالم

ولاية نيوجيرسي تسمح بفتح الشواطئ بمناسبة يوم الذكرى

الخميس 14/مايو/2020 - 08:24 م
صدى البلد
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شريف سيد
أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكية، اليوم الخميس، السماح بفتح الشواطئ في الولاية بمناسبة عطلة يوم الذكرى، مع المحافظة على التباعد المجتمعي. 

وقال حاكم الولاية وفق ما نقلته شبكة بلومبرج الامريكية إن كل شاطئ يجب عليه وضع حدا للسعة، وذلك للمحافظة على التباعد بداخله. 

فيما أكد على ضرورة استمرار إغلاق كلا من المتنزهات والملاعب ومراكز الزوار، في الوقت الحالي لمنع تفشي فيروس كورونا. 

وشهدت الولاية انخفاضا كبيرا في أعداد المرضى داخل غرف العناية المركزة بنسبة 66%، وعلى أجهزة التنفس الصناعي بنسبة 39%. 

ومن المتوقع أن تنخفض إيرادات الميزانية للسنة المالية الحالية بمقدار 2.75 مليار دولار عن 36.7 مليار دولار المتوقعة. 
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