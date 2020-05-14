توزيع مواد غذائية ومطهرات على عمال النظافة بالقاهرة

شحنة تضمنت كمية كبيرة من المواد والسلع الغذائية بالإضافة إلى المستلزمات الطبية، والمقدمة من إحدى المؤسسات الأهلية. استقبلت محافظة القاهرة اليوم





ومن المقرر أن يتم توزيعها على عمال النظافة وذوى الاحتياجات الخاصة لحمايتهم من عدوى فيروس كورونا





واستقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، المهندسة زينب بشير رئيس المؤسسة اليوم بديوان عام المحافظة مؤكدا أن تلك المبادرات تلعب دورا أساسيا في رفع المعاناة عن كاهل المحتاجين من مواطني محافظة القاهرة.





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وأثني محافظ القاهرة على مبادرات المؤسسات والجمعيات الأهلية، بتوفير المستلزمات الطبية والمواد الغذائية للعمال والفئات الأكثر احتياجا لمواجهة آثار فيروس كورونا.





كما أكد المحافظ على توجيهات القيادة السياسية بضرورة كفالة الفئات البسيطة في ظل الأوضاع الراهنة الخاصة بـ جائحة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل أكدت المهندسة زينب بشير، أن المؤسسة تستهدف التعاون مع الدولة لمد يد العون للبسطاء من خلال توفير المستلزمات الطبية والغذائية في ظل تعرض البلاد والعالم لجائحة كوفيد 19 المستجد .





وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الأنشطة الداعمة بالتعاون مع عدد كبير من المؤسسات والهيئات لدعم خطط الحكومة لمواجهة أزمة كورونا.