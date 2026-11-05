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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بمشاركة 55 عارضا.. محافظ أسوان يفتتح معرض "أيادى مصر للحرف اليدوية والتراثية" بميدان المحطة

ايادى مصر
ايادى مصر
محمد عبد الفتاح

افتتح المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان معرض "أيادى مصر للحرف اليدوية والتراثية" بميدان المحطة، والذى تنظمه وحدة أيادى مصر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمجلس القومى للمرأة ، وشركاء النجاح من القطاع الخاص على مدار 3 أيام فى الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الجارى .

فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 بالجمهورية الجديدة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية والتراثية، وتعزيز دوره فى التمكين الإقتصادى للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية .

55 عارضة تعرض منتجات بيئية ومشغولات يدوية وتراثية متنوعة
وخلال تفقده للمعرض ، أشاد المهندس عمرو لاشين بجودة وتنوع المنتجات المعروضة ، والتى تقدمها نحو 55 عارضا وعارضة من صاحبات الحرف اليدوية والمشغولات التراثية، وذلك برفقة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وهالة حازم مدير وحدة أيادى مصر، مشيراً إلى أن المعرض يشهد إقبالاً من أهالى المحافظة وضيوفها من الأفواج السياحية الزائرة بما يعكس القيمة الفنية والتراثية للمنتجات الأسوانية .

محافظ أسوان : تقديم كافة التيسيرات للعارضات لتعزيز فرص التسويق وتحقيق عوائد إقتصادية أفضل.


وأكد المحافظ حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات أمام العارضات وأصحاب الحرف اليدوية والمشغولات التراثية المتنوعة، بما يسهم فى تحقيق عوائد اقتصادية إيجابية لهن، من خلال توفير منافذ تسويقية مناسبة والتعريف بمنتجاتهن المتميزة التى تتسم بالجودة العالية وتعبر عن الهوية التراثية والثقافية لمحافظة أسوان.

أيادى مصر

التحول الرقمى لدعم الدعاية والتسويق الإلكترونى المجانى لمنتجات العارضات
ووجه المهندس عمرو لاشين بتجميع نماذج من أعمال العارضات لإعداد تصميم ترويجى من خلال منظومة التحول الرقمى بالمحافظة ، ونشره عبر الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان بما يوفر وسيلة للدعاية والتسويق الإلكترونى المجانى لمنتجاتهن ، ويساعد على الوصول إلى شرائح أكبر من العملاء والمهتمين بالحرف التراثية .

" أيادى مصر" منصة لفتح أسواق جديدة وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية
وأثنى المحافظ على الدور التنموى لمشروع "أيادى مصر" فى دعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية ، وفتح أسواق جديدة أمام أصحاب المهارات الفنية والإبداعية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية ، موضحاً أن تنظيم هذا المعرض يأتى ضمن سلسلة المعارض التى يتم تنظيمها بمختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ، مع إتاحة الفرصة أمام أبناء أسوان من أصحاب الحرف والمشغولات اليدوية والتراثية للمشاركة وعرض إبداعاتهم، بما يضمن تسويق منتجاتهم بصورة متميزة ، والحفاظ على الحرف التراثية باعتبارها أحد مكونات الهوية الثقافية ومصدراً مهماً للدخل وفرص العمل.

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