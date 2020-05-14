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أخبار العالم

لإنقاذ الليرة من الانهيار.. تركيا تطلب المساعدة من قطر ودول أخرى

الخميس 14/مايو/2020 - 09:32 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت وكالة رويترز للانباء، اليوم الخميس، عن تقدم تركيا بطلب للحصول على تمويل من الخارج، تحسبا لحدوث أزمة في العملة. 

وقالت الوكالة إن تركيا تجري مباحثات مع اليابان وبريطانيا من أجل إنشاء خطوط مبادلة عملة بينهم. 

فيما طالبت أنقرة من قطر زيادة حجم التسهيلات المالية القائمة بين البلدين، إثر تفشي فيروس كورونا المستجد، وانهيار الاقتصاد التركي. 

وأعرب مسئولون في الحكومة التركية عن تخوفهم من تعرض البلاد لأزمة عملة جديد في عامين، وذلك عقب الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها تركيا، بسبب الازمة مع الولايات المتحدة إثر قضية القس الأمريكي العام الماضي. 

وتعرضت تركيا لأزمة مالية طاحنة العام الماضي على إثر الأزمة الكبيرة التي حدثت بين الولايات المتحدة وتركيا، بسبب قضية القس الامريكي.
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