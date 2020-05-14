توريد 5910 أطنان قمح لصوامع و شون الغلال بقنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأنه تم توريد 5910 أطنان و555 كيلوجرام من محصول القمح للصوامع و الشون بالمحافظة ليصبح إجمالي ما تم توريده حتي الآن 99404 أطنان و448 كيلوجرام من القمح.

و أكد محافظ قنا، متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات

وأشار محافظ قنا، إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 105 ألف فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 173 ألفا و 590 طنا موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن و 8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 23 ألفا و 590 طنا.

وأكد الداودي، أن استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب، يتم من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء" حيث بلغ سعر الأردب 700 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و 685 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراطا و 670 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط.

و أوضح محافظ قنا، بأن هذه المعايير طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري، مؤكدًا أنه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.

اقرأ أيضًا..