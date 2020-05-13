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محافظات

توريد 4677 طن قمح في قنا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:55 م
توريد محصول القمح
توريد محصول القمح
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يوسف رجب

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن أعمال توريد القمح للصوامع والشون بمختلف مراكز المحافظة، تتم بدون أى عوائق، حيث تم اليوم الأربعاء، توريد 4677 طنا  و512 كيلوجراما من محصول القمح للصوامع و الشون بالمحافظة.


وأوضح الداودى، بأن إجمالي ما تم توريده حتي الآن للشون والصوامع بلغ  93493 طنا و893 كيلوجراما من القمح ، منذ انطلاق موسم توريد القمح منتصف ابريل الماضى.


وأكد محافظ قنا، متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات، مع التأكيد على عدم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.


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وأشار محافظ  قنا، إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 105 ألف فدان ،بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 173 ألفا و 590 طنا موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن و 8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 23 ألفا و 590 طنا.


وأضاف الداودى، بأن استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب، يتم من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء" حيث بلغ سعر الأردب 700 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و685 جنيها لدرجة النقاوة 23 قيراطا و 670 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري.

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