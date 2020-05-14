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منوعات

4 شباب يعتدون على مسن بـ بريطانيا.. وفيديو متداول يفضحهم.. شاهد

الخميس 14/مايو/2020 - 10:14 م
حادثة تعدي
حادثة تعدي
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عزة عاطف
ألقت الشرطة القبض على 4 مراهقين بعد نشر وتداول مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل يعتدون فيه بالضرب المبرح على رجل، إضافة إلى الركل في الرأس والبصق عليه.

يظهر في المقطع رجل يدعى «كارول ماتشنوفسكي» 38 عامًا مستلقيًا على الأرض يتألم في سومرست ببريطانيا، بينما يقف المعتدون الأربعة فوقه ويضحكون بشدة. 

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يظهر صوت أحدهم متسائلًا: "لماذا لا يظل على قيد الحياة؟" بينما يحاول آخر على ما يبدو فتح جيب بنطلونه وفقًا لصحيفة مترو.

أبلغت عائلة الضحية الشرطة بعد انتشار الفيديو على الإنترنت مشيرة إلى أن الرجل مفقود، وبعد البحث والتحري تم العثور عليه في منزل أحد الأصدقاء.

وأكد المتحدث باسم أفون وشرطة سومرست أنه تم القبض على فتاة وفتى يبلغان من العمر 17 عامًا، وصبيان يبلغان من العمر 16 عامًا، ولا يزالون رهن الاحتجاز لدى الشرطة قيد التحقيق.


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