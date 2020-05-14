4 شباب يعتدون على مسن بـ بريطانيا.. وفيديو متداول يفضحهم.. شاهد





يظهر في المقطع رجل يدعى «كارول ماتشنوفسكي» 38 عامًا مستلقيًا على الأرض يتألم في سومرست ببريطانيا، بينما يقف المعتدون الأربعة فوقه ويضحكون بشدة.





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يظهر صوت أحدهم متسائلًا: "لماذا لا يظل على قيد الحياة؟" بينما يحاول آخر على ما يبدو فتح جيب بنطلونه وفقًا لصحيفة مترو.





أبلغت عائلة الضحية الشرطة بعد انتشار الفيديو على الإنترنت مشيرة إلى أن الرجل مفقود، وبعد البحث والتحري تم العثور عليه في منزل أحد الأصدقاء.





وأكد المتحدث باسم أفون وشرطة سومرست أنه تم القبض على فتاة وفتى يبلغان من العمر 17 عامًا، وصبيان يبلغان من العمر 16 عامًا، ولا يزالون رهن الاحتجاز لدى الشرطة قيد التحقيق.







