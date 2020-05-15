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بين الناس

مواطن يستغيث لاستلام شقة الإسكان الاجتماعى بمدينة العبور الجديدة

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن سامح محمد عبدالحليم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخر تسلم شقة الإسكان الاجتماعى الخاصة به، فى منطقة ب حى المجد العبور الجديدة، رغم انتهاء تشطيبها من سنة ونصف

ويقول فى رسالته : إحنا بندفع قسط الشقة وإيجار قانون جديد للشقة المقيمين فيها حاليا مما يمثل عبئا ماليا علينا".
التواصل مع القارئ 01151901451
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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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