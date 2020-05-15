مواطن يستغيث لاستلام شقة الإسكان الاجتماعى بمدينة العبور الجديدة

شكا المواطن سامح محمد عبدالحليم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخر تسلم شقة الإسكان الاجتماعى الخاصة به، فى منطقة ب حى المجد العبور الجديدة، رغم انتهاء تشطيبها من سنة ونصف





ويقول فى رسالته : إحنا بندفع قسط الشقة وإيجار قانون جديد للشقة المقيمين فيها حاليا مما يمثل عبئا ماليا علينا".

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



