يمنع الجفاف ومرطب للجسم.. طرق تقديم البطيخ في الصيف

لقد عاد الصيف اصبحت الحرارة في الخارج لا تطاق مع مرور كل يوم. من الضروري للغاية الحفاظ على برودة جسمك في هذه الحرارة الشديدة. يعد شرب الماء والعصائر مهمًا إذا كنت ترغب في منع الجفاف.





بصرف النظر عن تناول الفاكهة والخضروات التي تحتوي على الكثير من الماء يساعد أيضًا على إبقاء جسمك باردًا ويمنع الجفاف فيعد البطيخ الأحمر والعصير يحتوي على نسبة عالية من الماء. يساعد على إبقاء جسمك باردًا ويلبي متطلبات المياه لمحاربة درجات الحرارة المرتفعة.





البطيخ هو أيضا فاكهة يحب الأطفال الاستمتاع بها. وقدم موقع Boldsky قائمة من وصفات البطيخ اللذيذة





1- عصير البطيخ مع اللبن قد يمنحك مذاقا مختلفا ومفيدا لأطفالك ويمكن تقديمه في اوقات الحر .

2-يعد البطيخ ثمارًا رائعة للنظام الغذائي لأنه يحتوي على المزيد من الماء ويساعد في تحسين عملية الهضم. من الأفضل دائمًا تناول الفاكهة مباشرة بدلًا من صنع العصير.

3- ايس كريم البطيخ بعد عصره ووضعه في اكواب يمكن تناوله كالايس كريم وهذه الطريقة قد تكون المفضلة لاولادك.