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أخبار البلد

الأرصاد: طقس الجمعة شديد الحرارة يصاحبه أمطار خفيفة.. والعظمى بالقاهرة 36

الخميس 14/مايو/2020 - 11:26 ص
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا الجمعة، على القاهرة والوجه البحري حار خلال ساعات النهار لطيف ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة إلى نشطة، ويظل الطقس معتدل على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.

ويكون على جنوب سيناء حار نهارا لطيف ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ويكون الطقس شديد الحرارة على حنوب الصعيد معتدل ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة إلى نشطة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 21، على السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 19، على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 23، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 26.
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