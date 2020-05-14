ناسفة للدهون.. شوربة لخسارة الوزن 4 كيلو في أسبوع

النظام الغذائي شوربة الملفوف ، المصمم لفقدان الوزن على المدى القصير ، ينطوي على استهلاك الحساء بكميات كبيرة. يدعي أولئك الذين يدافعون عن هذا النظام الغذائي أن تناول حساء الملفوف يوميًا لمدة سبعة أيام يمكن أن يساعدك على فقدان ما يصل إلى 10 أرطال أو 4.5 كجم.





وفقًا لـ Healthline ، من المفترض أن يتم تطوير النظام الغذائي في المستشفى لفقدان الوزن بسرعة قبل الجراحة لمرضى القلب.





وصفة شوربة الملفوف

وفقًا للنظام الغذائي ، يمكنك الحصول على أكبر قدر ممكن من حساء الملفوف لمدة سبعة أيام. إليك الوصفة المتبعة:





مكونات





2 - بصل كبير

2 - الفلفل الأخضر

2 علب - طماطم

1 باقة - الكرفس

1 - رأس الملفوف

3 - جزر

6-8 أكواب - كوكتيل ماء أو خضروات









طريقة





* فرم الخضار.





* يُقلى البصل في مقلاة صغيرة في الزيت.





* أضيفي الخضروات الأخرى. يُسكب الماء أو كوكتيل الخضار وأي توابل حسب الرغبة.





* يُغلى المزيج ويُترك إلى حرارة متوسطة. تطبخ لمدة 30-45 دقيقة.









كيفية اتباع حمية شوربة الملفوف