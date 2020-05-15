مصطفى كامل: أمي سبب نجاحي في الحياة والفن.. فيديو

روي الفنان مصطفي كامل ، تفاصيل مشواره الفني وكم كان صعبا لينجح فيه، مؤكدا أن أي مجال حتى تنجح فيه ستقابل خلاله صعوبات.





ونوه خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، في برنامج خط أحمر، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إلى أن أمه هي هذا الشخص الذي كان يقف وراء نجاحه، وكانت امرأة قوية خاصة مع طبيعة عمل والده ضابط الجيش، فكانت لأبنائها كل شيء، مضيفا "ابويا قالها خدي الولاد دول بالإمكانات دي، وانا يا جيت يا مجيتش، عيشي".





مصطفي كامل ، إلى أنه لو اعتزل الفن سيعمل في البيزنس، كما أنه أهدى أغنية لابنته وزوجته ختم بها وهي أغنية "حلوة البنات". ولفت الفنان





وردا على سؤال "ممكن تضرب واحدة ست؟" قائلا: "لا مستحيل"، مشيرا إلى أنه رجل شرقي جدا في بيته، بينما أجاب على سؤال بتحب المصريات ولا اللبنانيات بقوله: "بحب المصريات اكثر والست الجميلة عموما".





ودخل الفنان مصطفى كامل في نوبة بكاء وهو يتحدث عن والديه.