مصطفى كامل: أحب انضباط القوات المسلحة وهم قدوتي

المعروف إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يلقي بيان ثورة 30 يونيو لم يكن لي علاقة به

خلال حواره مع الإعلامي محمد موسي ببرنامج خط أحمر المذاع علي فضائية الحدث اليوم

؛: "مكنتش علي قرب منه ولما عملت الأغنية أهديتها للشئون المعنوية وعايز أقول إن الرئيس السيسي أبويا وبحب انضباطهم كضباط وقادة عسكريين ومدي درجة الكفاءة اللي هما عليها وبشوف فيه أبويا وانا أبويا كان ضابط جيش".