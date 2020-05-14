مصطفى كامل: أحب انضباط القوات المسلحة وهم قدوتي

قال الفنان مصطفي كامل المطرب والملحن المعروف إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يلقي بيان ثورة 30 يونيو لم يكن لي علاقة به حتى أغنية تسلم الأيادي.
وتابع كامل خلال حواره مع الإعلامي محمد موسي ببرنامج خط أحمر المذاع علي فضائية الحدث اليوم؛: "مكنتش علي قرب منه ولما عملت الأغنية أهديتها للشئون المعنوية وعايز أقول إن الرئيس السيسي أبويا وبحب انضباطهم كضباط وقادة عسكريين ومدي درجة الكفاءة اللي هما عليها وبشوف فيه أبويا وانا أبويا كان ضابط جيش".
وأضاف كامل، أنه عمل أغنية ربنا وياك يا إبني وأغنية وقت الشدائد الل شكرني عليها سيادة الرئيس وكنت وقتها في حته ورحت مكلم الشئون المعنوية والموسيقار يحيي الموجي وعملنا الأغنية دي وشكرت فيها الدول العربية لموقفها مع مصر في أعقاب ثورة يونيو.