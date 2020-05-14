بسبب الفساد.. مصطفى كامل يوجه رسالة قوية لـ هاني شاكر

أرسل الفنان مصطفى كامل ، خلال استضافته مع الإعلامي محمد موسى، في برنامج خط احمر، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، رسالة إلى الفنان هاني شاكر عند عرض صورته عليه في البرنامج.









وقال " كامل " خلال الرسالة التي أرسلها للفنان هاني شاكر: ربنا يهديلك دماغك، انت كبيرنا سنا ومقاما، وربنا يهديلك دماغك وتشوف موضوع الناس اللي بقولك عليها، انت خلاص عمرك كبر، وخلي بالك من ربنا شوية يا هاني بقى".









وأوضح كامل ، أن سبب الخلاف مع المطرب ايمان البحر درويش يرجع الي الفساد الموجود داخل نقابة المهن الموسيقية.









وأضاف كامل: "ما حدث بيني وبين الفنان إيمان البحر درويش بسبب الوباء الموجود بالنقابة وحدثت الخلافات نتيجة دخول الشيطان بيننا وكان إيمان معايا في الانتخابات وفي المحكمة وفي صفي لأننا أيقنا كنجوم كبار ان هؤلاء لعبوا بنا ولو الدولة ماخدتش بالها منه هيستشري أكثر من كده" .













https://youtu.be/o_g4-ZII1Sk