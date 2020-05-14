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توك شو

تحملت كثيرا من أجل تربيتنا.. مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب والدته

الخميس 14/مايو/2020 - 10:38 م
مصطفي كامل
مصطفي كامل
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عبد الخالق صلاح
قال الفنان مصطفى كامل إن والده ووالدته لعبا دورًا كبيرًا في حياته وأنه عندما يرى زوجة الشهيد أحمد المنسي يتذكر والدته فورًا للدور الكبير الذي لعبته في حياته هو وأشقائه حيث كان والده ضابطًا في الجيش ولم يكن موجودًا بشكل دوري بالمنزل نظرًا لطبيعة عمله.

وأضاف "كامل"، خلال حواره لبرنامج" خط أحمر"، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، تقديم الإعلامي محمد موسى، أن أمه من النساء اللاتي تحملت كثيرا من أجل تربية أبنائها، فيما أجهش بالبكاء حينما عرضت صورتها أمامه: "أبويا قال لأمي خدي العيال دي حافظي عليهم وربيهم باللي معاكي لأني احتمال مرجعش من أي مأمورية أنا طالعها".

ودخل الفنان مصطفى كامل في نوبة بكاء وهو يتحدث عن والديه. 

وعاتب "موسى" ليه بدأت معايا الحكاية كدا أمي  زي أي ست متجوزة ضابط جيش أو شرطة كنا بنتساب لها من أبويا كدا وكان بيقول لها ياجيت أو مجيتش الاولاد تعيش بأي إمكانيات وهي أدت مهمتها بكل اقتدار.
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