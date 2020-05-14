تحملت كثيرا من أجل تربيتنا.. مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب والدته

قال الفنان مصطفى كامل إن والده ووالدته لعبا دورًا كبيرًا في حياته وأنه عندما يرى زوجة الشهيد أحمد المنسي يتذكر والدته فورًا للدور الكبير الذي لعبته في حياته هو وأشقائه حيث كان والده ضابطًا في الجيش ولم يكن موجودًا بشكل دوري بالمنزل نظرًا لطبيعة عمله.





وأضاف " كامل "، خلال حواره لبرنامج" خط أحمر"، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، تقديم الإعلامي محمد موسى، أن أمه من النساء اللاتي تحملت كثيرا من أجل تربية أبنائها، فيما أجهش بالبكاء حينما عرضت صورتها أمامه: "أبويا قال لأمي خدي العيال دي حافظي عليهم وربيهم باللي معاكي لأني احتمال مرجعش من أي مأمورية أنا طالعها".





ودخل الفنان مصطفى كامل في نوبة بكاء وهو يتحدث عن والديه.



