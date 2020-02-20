مصطفى كامل: إزاي هاني شاكر يشيد بصوت شاكوش ويمنعه عن الغناء

قال الفنان مصطفى كامل ، إنه لا يرغب في منع أغاني المهرجانات أو تأييدها بشكل مطلق، مضيفا: "المهرجانات ظاهرة ودخلت منازلنا".





وأضاف مصطفى كامل في مداخلة هاتفية مع الفنانة مها أحمد في برنامج " ربع دستة ستات " المذاع على قناة " المحور"، :" مكنتش اعرف حد اسمه حسن شاكوش وأهل بيتي قالوا لي ان حسن شاكوش مطرب جيد ويحقق نجاحات كثيرة وعندما استمعت إلى صوته وجدت إن صوته مقبول". اعرفوأهلقالوا ليويحققوعندماإلى





وتابع مصطفى كامل: "علينا تقويم الأصوات الجيدة من مطربي المهرجانات لاختيار الكلمات الجيدة البعيدة عن الابتذال والإسفاف ".





وأكمل مصطفى كامل: " أؤيد هاني شاكر في رفض أي إسفاف وابتذال ولكن هناك أصوات جيدة يجب دعمها وعدم إ غلاق الباب أمامها".



