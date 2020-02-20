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توك شو

مصطفى كامل: إزاي هاني شاكر يشيد بصوت شاكوش ويمنعه عن الغناء

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:08 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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هاني حسين
قال الفنان مصطفى كامل، إنه لا يرغب في منع أغاني المهرجانات أو تأييدها بشكل مطلق، مضيفا: "المهرجانات ظاهرة ودخلت منازلنا".

وأضاف مصطفى كامل في مداخلة هاتفية مع الفنانة مها أحمد في برنامج " ربع دستة ستات " المذاع على قناة " المحور"، :"  مكنتش اعرف حد اسمه حسن شاكوش وأهل بيتي قالوا لي ان  حسن شاكوش مطرب جيد ويحقق نجاحات كثيرة وعندما استمعت إلى صوته وجدت إن صوته مقبول".

وتابع مصطفى كامل: "علينا تقويم الأصوات الجيدة من مطربي المهرجانات لاختيار الكلمات الجيدة البعيدة عن الابتذال والإسفاف".

وأكمل مصطفى كامل: "أؤيد هاني شاكر في رفض أي إسفاف وابتذال ولكن هناك أصوات جيدة  يجب دعمها وعدم إغلاق الباب أمامها".

ولفت مصطفى كامل:" إزاي هاني شاكر يشيد بصوت حسن شاكوش وإحساسه ويمنعه عن الغناء، ويجب ان يتم تقويم الاصوات الحلوة من مغنيي المهرجانات".
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