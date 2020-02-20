مصطفى كامل: إزاي هاني شاكر يشيد بصوت شاكوش ويمنعه عن الغناء

قال الفنان مصطفى كامل، إنه لا يرغب في منع أغاني المهرجانات أو تأييدها بشكل مطلق، مضيفا: "المهرجانات ظاهرة ودخلت منازلنا".
وأضاف مصطفى كامل في مداخلة هاتفية مع الفنانة مها أحمد في برنامج " ربع دستة ستات " المذاع على قناة " المحور"، :" مكنتش اعرف حد اسمه حسن شاكوش وأهل بيتي قالوا لي ان حسن شاكوش مطرب جيد ويحقق نجاحات كثيرة وعندما استمعت إلى صوته وجدت إن صوته مقبول".
وتابع مصطفى كامل: "علينا تقويم الأصوات الجيدة من مطربي المهرجانات لاختيار الكلمات الجيدة البعيدة عن الابتذال والإسفاف".
وأكمل مصطفى كامل: "أؤيد هاني شاكر في رفض أي إسفاف وابتذال ولكن هناك أصوات جيدة يجب دعمها وعدم إغلاق الباب أمامها".
ولفت مصطفى كامل:" إزاي هاني شاكر يشيد بصوت حسن شاكوش وإحساسه ويمنعه عن الغناء، ويجب ان يتم تقويم الاصوات الحلوة من مغنيي المهرجانات".