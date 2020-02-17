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توك شو

ولادي بيحبوه.. مصطفى كامل: صوت حسن شاكوش أفضل من أعضاء في نقابة الموسيقيين ..فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:26 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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هاني حسين
قال  الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الأسبق، إنه لا يستمع إلى المهرجانات منذ ظهور الأغاني الشعبية المبتذلة، لافتا إلى أنها بداية الإسفاف في اللون الشعبي.
 
وأضاف مصطفى كامل، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "استمعت إلى مهرجان "بنت الجيران" من خلال زوجتي".

وتابع مصطفى كامل "أبنائي يحبون حسن شاكوش ويستمعون إلى أغانيه، وبعد استماعي إلى بنت الجيران أجد أداء حسن شاكوش منضبطا وصوته مقبول".

وأكد مصطفى كامل "صوت حسن شاكوش أفضل من ناس كتيرة معها عضوية عامل في مجلس إدارة النقابة".
 
وأشار مصطفى كامل إلى أن "الجيل هيضيع لو كملنا في المهرجانات بالطريقة دي، وهناك كلمات مبتذلة كثيرة في المهرجانات مثل أنا عيني على التاتو".

وأكمل مصطفى كامل "الإسفاف مرفوض في حياتنا ولم نتربى على الإسفاف ولم نبني أسماءنا على الإسفاف والابتذال".

وتابع مصطفى كامل "المهرجانات لا تخاطب عقليتنا ولكن أغاني أم كلثوم هي من تخاطب عقولنا ووجداننا، ونرفض الابتذال".

وأوضح مصطفى كامل أن "غياب دور نقابة الموسيقيين والرقابة على المصنفات، ووسائل التكنولوجيا الحديثة هي سبب أزمة أغاني المهرجانات".

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