مصطفى كامل يفتح النار على هاني شاكر: راعي ربنا بقى النقابة مليانة فساد والحرامية وقعت النجوم

قال الفنان والمطرب مصطفي كامل ، إن سبب الخلاف مع المطرب إيمان البحر درويش يرجع إلى الفساد الموجود داخل نقابة المهن الموسيقية.





وأضاف مصطفى كامل؛ خلال استضافته ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية " الحدث اليوم": "ما حدث بيني وبين الفنان إيمان البحر درويش بسبب الوباء الموجود بالنقابة وحدثت الخلافات نتيجة دخول الشيطان بينا وكان إيمان معايا في الانتخابات وفي المحكمة وفي صفي لأننا أيقنا كنجوم كبار أن هؤلاء لعبوا بينا ولو الدولة ماخدتش بالها منه هيستشري أكثر من كده".





وتابع كامل: "أنا اتحاربت وأنا نقيب الموسيقيين لمحاربتي للفساد والحمد لله محدش يقدر يقول فيا كلمة والحرامية الموجودين بالنقابة معروفين للدولة ومع ذلك موجودين واللي بيصعب عليا الناس دي بتنجح وبتقود مهنتي ومسكتهم أمام أعضاء مجلس موجودين دلوقتي وسابقين وتمسك حرامية وينجحوا ويزوروا تاني".





وناشد مصطفى كامل ، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل قائلا: "بصوا للي بيحصل في النقابة لأن الحرامية دي وقعت نجوم كبار في بعضهم ومعروفين معهم بالأسم وللأسف هما اللي بيديروا العملية الانتخابية".



