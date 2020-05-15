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اقتصاد

برغم كورونا .. ارتفاع احتياطي روسيا من الذهب والنقد الأجنبي

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:17 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
شهد احتياطي روسيا من "الذهب" و"النقد الأجنبي"، ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مايو الجاري ليصل إلى 566 مليار دولار، وذلك بالرغم من جائحة فيروس كورونا .

وذكر البنك المركزي الروسي في بيان له أن احتياطيات روسيا الدولية من الذهب والنقد الأجنبي نمت خلال شهر أبريل الماضي بواقع 2.53 مليار دولار، لتسجل في 1 مايو الجاري 566 مليار دولار.

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واضاف البيان أن مستوى الاحتياطيات الحالي أعلى بنحو 20% من الهدف البالغ 500 مليار دولار الذي حدده البنك المركزي الروسي لهذه الفترة قبل عدة سنوات.

واحتياطيات روسيا الدولية عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة تتكون من النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

يذكر أن روسيا تحتل المرتبة الخامسة عالميا باحتياطيات الذهب وتصدرت في الربع الثالث من عام 2018، دول العالم بنمو احتياطيات الذهب متجاوزة دول مثل الصين والهند.
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