زيادة 4 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 14 - 5 - 2020

سجلت أسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 14-5-2020، ارتفاعا بنحو 4 جنيهات حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 753 جنيهًا .





ويقدم "صدى البلد" للقرّاء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.





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ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 ما بين 790و785 جنيها

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 من 753 إلى 249 جنيها

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 من 648 إلى 645 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 من 505 إلى 499 جنيها

ويبلغ سعر الجنيه الذهب 5,976 جنيه، ويزن 8 جرامات

وسجل السعر الذهب نحو 26.551 دولار للأوقية

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.