البرازيل تسجل ذروة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت البرازيل ذروة الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، حيث تم رصد 13944 حالة إصابة جديدة و844 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة.





وأعلنت السلطات الصحيفة في البرزيل ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 209918 إصابة في مقابل 188974 إصابة حتى اليوم السابق.





وبحسب وكالة رويترز، فقد وصل عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا في البرازيل، الخميس، إلى 13993 حالة وفاة في مقابل 13149 حالة، يوم الأربعاء.





وتخطت عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 300 ألف حالة وفاة. وكشفت بيانات موقع "وورلد ميتر" أن عدد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم بلغت أكثر من 4 ونصف مليون "4,508,650" حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 302,322 ألف وفاة حول العالم.





وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس 1,697,478 شخصا.



