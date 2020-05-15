فيها حاجة حلوة.. شباب ههيا والإبراهيمية بالشرقية يوفرون المواد الغذائية لمتضرري كورونا.. صور

"الشراقوة أهل كرم" ليست كلمات تقال ولكن يتم استخدامها للتعبير عن جود وكرم أبناء المحافظة وفي الفترة الأخيرة دلل أبناء المحافظة علي حبهم للدولة المصرية ووقوفهم معها وبجانب المتضررين من فيروس كورونا المستجد.





أطلق عدد من أبناء مركزي ههيا والإبراهيمية بمحافظة الشرقية حملة لتطهير وتعقيم الأماكن الهامة والحيوية بالإضافة إلي توفير السلع الغذائية وأدوات التطهير والتعقيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في خطوة للوقوف مع الدولة المصرية وقيادتها السياسية.









أكد حاتم عبد العزيز، أحد أبناء المحافظة وصاحب المبادرة: حرصنا علي الوقوف مع الدولة المصرية ومحاولة المساهمة في رفع العبء عن كاهل المتضررين من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي المساهمة في توفير مواد التطهير والتعقيم، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





وأضاف عبد العزيز أنه تم توفير أطنان من المواد والسلع الغذائية وتوزيعها علي المستحقين بمركزي ههيا والإبراهيمية، بالإضافة إلي المساهمة في تطهير وتعقيم قري المركزين وذلك عن طريق المشاركة المجتمعية وبالجهود الذاتية.





وأشار إلي حرص شباب المركزين علي المساهمة في المبادرة والمساعدة في توصيل الدعم إلي مستحقيه وتطهير وتعقيم المنشآت بالإضافة إلي توفير بعض أدوات التطهير والتعقيم للعمالة اليومية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.