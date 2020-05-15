كسر حظر التجول.. الداخلية الكويتية تتحرك ضد محافظ سابق

«القانون فوق الجميع» هذا ما تحرص على تطبيقه وزارة الداخلية في دولة الكويت والتي تم تكليفها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد محافظ سابق اخترق ساعات حظر التجول الشامل.





ووفقا لصحيفة القبس الكويتية ، فقد أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، بتكليف الأمن الجنائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه شخص شغل منصب محافظ سابق خالف إجراءات الحظر.









وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأن هذا الشخص (المحافظ السابق) قد قام بزيارة شخص آخر التقى به في الديوانية، وخالف قرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية، دون ذكر أي معلومات عنه.





وتأتي خطوة البحث عنه لمعاقبته، إثبات بأن القانون الكويتي يتم تطبيقه على الجميع دون تفرقة، ومن جانبها دعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الالتزام بقرارات مجلس الوزراء.



