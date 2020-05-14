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أخبار العالم

بينهم 235 مصريا.. 947 إصابة جديدة بـ كورونا في الكويت

الخميس 14/مايو/2020 - 02:18 م
947 إصابة جديدة
947 إصابة جديدة بـ كورونا في الكويت
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الكويت، اليوم الخميس، تسجيل 947 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، قالت وزارة الصحة، في مؤتمرها الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، إن إجمالي عدد الحالات المصابة بمرض "كوفيد-19" قد ارتفع إلى 11975 حالة بعد تسجيل 947 إصابة جديدة.

وأوضح المتحدث باسم الصحة الكويتية، عبدالله السند، أن الإصابات الجديدة تضم حالات مخالطة وأخرى تقصي وبائي ومنها، 160 حالة لمواطنين كويتيين، و256 حالة من الجنسية الهندية، و235 حالة من الجنسية المصرية، وحالات من جنسيا أخرى.

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وأضاف السند أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بالفيروس المستجد، مشرا إلى أن هناك 175 حالة تتلقى الرعاية في العناية المركزة، منها 80 حالة مستقرة، و 95 حالة حرجة.

تم القيام بعدد 4930 مسحة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي المسوحات إلى 231930 فحص.

وتابع السند قائلا إن تم شفاء 3451 حالة مصابة بالفيروس حتى الآن، فيما يبلغ العدد الكلي لمجموع الحالات المصابة بمرض كوفيد 19 والتي مازالت تتلقى الرعاية الطبية 8436 حالة.
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