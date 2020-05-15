يسرا اللوزي تعلن إنجابها طفلتها الثانية.. شاهد

أعلنت الفنانة يسرا اللوزي عبر حسابها بإنستجرام إنجابها طفلتها الثانية "نادية" الأسبوع قبل الماضي بأحد المستشفيات.





ونشرت يسرا اللوزي صورة وهي ممسكة بقدم طفلتها وعلقت عليها قائلة " من حوالى أسبوعين، وصلت"نادية" بالسلامة الحمد لله وبكده بقيت "أم البنات" شكرًا لكل الناس اللى سألت عليا ووقفت جنبى لما كنت قلقانة من الولادة فى زمن الكورونا، وربنا يقوّم كل الأمهات بالسلامة".

وانهالت عليها التهاني والمباركات من متابعيها وجاءت التعليقات بين" ألف مبروووك ربنا يباركلك فيها " و" حمد الله على سلامتكم" و "ماشاء الله ألف مبرررروك ربنا يحفظها " و" ربنا يباركلك فيها ".

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يذكر أن آخر أعمال يسرا اللوزي مشاركتها في بطولة مسلسل "طاقة حب" والذى تغير اسمه مؤخرا بدلا من "إطمنى".

مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.