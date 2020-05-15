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برلمان

مستقبل وطن يواصل تكريم الأمهات العظيمات لليوم الثاني على التوالي بأسيوط

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:20 ص
مستقبل وطن يواصل
مستقبل وطن يواصل تكريم الأمهات
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اسلام مقلد
واصلت مبادرة "أمهات عظيمات" بالتعاون مع أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن ،تكريم السيدات المكافحات من أجل أسرهن لليوم الثاني على التوالي بمركزي البداري وساحل سليم ،حيث قدمت المبادرة عدد من الجوائز والهديا العينية والمالية لهن.

جاء ذلك خلال احتفالية إقامها الحزب ضمن سلسلة من الفعاليات التي ستمتد إلى جميع مراكز أسيوط، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد أمين عام الحزب والمهندس ياسر عمر أمين المحافظة ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والدكتورة عبير فاروق مراد عضو أمانة المركزية المشرفة على أمانتي المرأة بمحافظتي أسيوط وبني سويف.

والفائزات اليوم في مسابقة "أمهات عظيمات" هن السيدة روايح غبريال قلدس عن مركز البداري والسيدة ثريا تقاوي سوريال عن ساحل سليم".
وحضر حفل التكريم كلًا من "محمود نفادى أمين التنظيم بالمحافظة وهانى سلطان أمين تنمية الموارد عن حزب مستقبل وطن بالمحافظة والدكتورة جيهان درويش أمينة المرأة بالمحافظة ونيفين سعيد أمين السياحة والآثار، وأحمد حموده أمين الشئون البرلمانية وعامر عبدالرحيم أمين مركز البداري واسامة ذكري أمين ساحل سليم وعدد من قيادات هيئة مكتب الحزب بالمركزين.
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