بالقطايف.. محمد صلاح يحيي الأجواء الرمضانية بإنجلترا.. شاهد

شارك محمد صلاح نجم المنتخب المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي جمهوره بصورة جديدة له عبر خاصية "story" بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وحرص محمد صلاح خلال تواجده في منزله بإنجلترا على التعايش مع الأجواء الرمضانية والعادات المصرية التي تتمثل في الأكل والزينة.

وظهر محمد صلاح بالصورة وهو يأكل القطايف إحياء لأجواء رمضان في ظل أزمة جائحة كورونا التي تنتشر حول العالم.

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يذكر أن محمد صلاح يلعب في الدوري الإنجليزي لصالح فريق ليفربول، الذي يتصدر الدوري قبل ان يتوقف الموسم بسبب جائحة كورونا.

توج محمد صلاح بالعديد من الجوائز الفردية طوال فترة احترافة كأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي وهداف الدوري لعامين متتالين، كما شارك في بطولة كأس العالم مع منتخب مصر في النسخة الماضية.