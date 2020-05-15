AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بالقطايف.. محمد صلاح يحيي الأجواء الرمضانية بإنجلترا.. شاهد

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:25 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
مصطفى كرم

شارك محمد صلاح نجم المنتخب المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي جمهوره بصورة جديدة له عبر خاصية "story" بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وحرص محمد صلاح خلال تواجده في منزله بإنجلترا على التعايش مع الأجواء الرمضانية والعادات المصرية التي تتمثل في الأكل والزينة.

وظهر محمد صلاح بالصورة وهو يأكل القطايف إحياء لأجواء رمضان في ظل أزمة جائحة كورونا التي تنتشر حول العالم.

اقرأ أيضا :

الفيفا يحتفل بذكرى فوز محمد صلاح بالحذاء الذهبي في الدورى الإنجليزي

يذكر أن محمد صلاح يلعب في الدوري الإنجليزي لصالح فريق ليفربول، الذي يتصدر الدوري قبل ان يتوقف الموسم بسبب جائحة كورونا.

توج محمد صلاح بالعديد من الجوائز الفردية طوال فترة احترافة كأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي وهداف الدوري لعامين متتالين، كما شارك في بطولة كأس العالم مع منتخب مصر في النسخة الماضية.

محمد صلاح محمد صلاح
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يكشف كيف يقضي الحجر الصحي في المنزل.. صور

محمد صلاح يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

شاهد.. أحدث ظهور لمحمد صلاح فى الحجر المنزلى

محمد صلاح ينشر إعلانا شارك فيه.. ومتابعون: مكة عاملة جو

بهذه الطريقة... محمد صلاح يتابع مسلسل عمر و دياب لـ علي ربيع ومصطفى خاطر.. شاهد

محمد صلاح يسخر من إمكانية رحيله عن ليفربول

ترشيحاتنا

ناسفة للدهون.. شوربة لخسارة الوزن 4 كيلو في أسبوع

نادي القضاة: 6 حالات إصابة بكورونا بين رجال العدالة

مين أحلى.. شاهد أصالة وكندة علوش بدون مكياج

بملابس سواريه.. سيرين عبد النور تتألق فى أحدث ظهور لها

كسر حظر التجول.. الداخلية الكويتية تتحرك ضد محافظ سابق

أول رد فعل من وائل جمعة عقب هجوم خالد الغندور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مطرب شهير يطالب بإرسال رئيس وزراء بريطانيا إلى ووهان.. فيديو

بملابس سواريه.. سيرين عبد النور تتألق فى أحدث ظهور لها

مين أحلى.. شاهد أصالة وكندة علوش بدون مكياج