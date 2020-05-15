دراسة: علاج بلازما الدم أكثر أمانا لعلاج كورونا حتى الآن

توصلت دراسة حديثة إلى أن العلاج التجريبي باستخدام بلازما الدم أثبت أنه آمن للاستخدام على مرضى فيروس كورونا التاجي.





عانى أقل من واحد بالمائة من حوالي 5000 مريض من جميع أنحاء الولايات المتحدة الذين تلقوا البلازما من الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا من "آثار ضارة خطيرة".





بالإضافة إلى ذلك ، بعد أسبوع واحد، توفي حوالي 15 بالمائة فقط، وهو ما يرى الباحثون أنه منخفض جيد في الوفيات نظرًا لأن ثلثي المرضى كانوا في العناية المركزة.

يقول خبراء الصحة إن البلازما هي علاج محتمل التغيير، ولكن مع القليل من التبرعات ، يجب على الأطباء تحديد المرضى الذين يتلقون العلاج وأيهم لا يتلقونه.

وكان بحث باحثون من عيادة مايو وجامعة جونز هوبكنز وجامعة ولاية ميشيغان على 5000 مريض بالفيروس التاجي في جميع أنحاء البلاد.

ويعتبر العلاج بالبلازما النقالية هو علاج تجريبي تستخدم فيه البلازما من مريض COVID-19 المسترد على مريض مصاب في حالة حرجة.