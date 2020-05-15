إسماعيل يوسف:جلسة قرآن غيرت مسار الزمالك فى الكونفيدرالية..ووارد رحيل مصطفى محمد .. فيديو

أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، أن جلسة قرآن كانت سببًا في تحويل مسار الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية والذي توج بها الموسم الماضي.





وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، النسخة الماضية على حساب نهضة بركان المغربي، بركلات الجزاء الترجيحية على استاد برج العرب بالإسكندرية.









وأضاف إسماعيل يوسف خلال استضافته ببرنامج جمهور التالتة، المُذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2: "جلسة قراءة القرآن سبب تحويل مسار الزمالك في بطولة الكونفدرالية هذا حدث بعد مباراة كينيا، بعد المباراة وعندما خسرنا 4-2 استأذنت السويسري جروس، المدير الفني السابق للزمالك، في أن نجلس مع بعض وتعاهدنا كلنا أننا نصعد كأول المجموعة".





وتابع: "لم أكن صاحب فكرة قدوم إيهاب جلال لتدريب الزمالك ، ولكن كنت موافق على تواجده، وكانت فكرة مجلس الإدارة كله، إيهاب جلال مدرب كبير ومحترم ولم يدخل الاجواء سريعًا، الذي يتولى تدريب الأهلي والزمالك يجب أن يكون لديه تركيبة معينة في شخصيته".





وبسؤاله هل تم العرض على عبد الله السعيد التعاقد قبل الموسم الحالي بنصف مبلغ صفقة القرن، رد قائلًا: "لا ولم يحدث تجديد في المفاوضات".





وعن موافقة أحمد فتحي للانضمام للزمالك ، قال: "نعم شفويًا وقت التعاقد مع عبد الله السعيد ، ا لزمالك لن يتفاوض مع سعد سمير طالما أنه لاعب حر، الزمالك رفض التفاوض مع حسام عاشور هذا الموسم ولم يكن في حسابتنا".





استكمل: "نسعى لاسترداد لقب القرن وشكلنا لجنة لذلك، اتمنى في المستقبل العمل كمدير فني لنادي الزمالك ".





وبسؤاله توجد أعمال سحر في كرة القدم المصرية حتى الآن، قال: "ممكن اه، كان الزمالك يعاني من ذلك في فترة من الفترات والأمور كانت صعبة، فكيف تخطيتم هذا الموضوع؟ ربنا والقرآن".





أوضح: "دونجا تعتبر صفقة لم تأخذ حقها في الزمالك ، أحبه جدًا ولاعب جيد جدًا وقادر على التسديد بشكل قوي ويقطع الكرة بدون ارتكاب الأخطاء".





وبسؤاله هل سيفرط الزمالك في مصطفى محمد، قال: "بالنسبة لي يستحق شىء كبير والموضوع عرض وطلب يجب أن يكون هناك مبلغ مغري".



