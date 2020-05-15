غادة عبد الرازق تكتشف جزءا كبيرا من مخطط عبد المغني للتنقيب في "شارع المعز".. صور

تواصل الفنانة غادة عبد الرازق تألقها بمسلسل"سلطانة المعز" الذي يتناول جريمتى التنقيب عن الآثار وتجارة الأعضاء البشرية للمهاجرين غير الشرعيين من خلال عمل درامي شعبي متكامل الأركان من حيث الديكورات والإخراج والتصوير ويسلط الضوء بشكل تشويقي على قضية اجتماعية وطنية هامة تجعله مميزا ومتفردا في موسم الدراما الرمضانية .





وتتصاعد الأحداث في الحلقة ال ٢١ من "سلطانة المعز" باكتشاف غادة عبد الرازق "سلطانة" _ بمساعدة محمود البزاوي "حمدي" - جانب من مخطط محمود عبد المغني "نعيم" وتدبيره للتنقيب عن آثار شارع المعز عقب ربطها صلة القرابة بينه وبين عمه محمد صيام "سعد الخياط" المعروف عنه التنقيب وتم حبسه وخرج من السجن بمساعدة ابن شقيقه.





على جانب آخر اجتمع "نعيم" بعمه محمد صيام"سعد الخياط" و ممول خططهم الاجرامية " وليد فواز " حيث أشار "سعد" إلى تأكده من وجود الكنوز التي دفنها سكان مصر القديمة بشارع المعز وهربوا من الحروب ولم يعودوا وان شقيقه "حسن الخياط" والد محمود عبد المغني الذي دفن خلال تنقيبه لم ينقب أحد بعده وأنه على مدى ٤٠ عاما حاول التنقيب أكثر من مرة بعد تخطيطه لرسومات وقواعد البيوت في "المعز" .. وأنهم كي يستطيعوا إعادة التنقيب يجب ابعاد عربة الكبدة التي تقف عليها "سلطانة" بوسط الشارع كي لا تكشفهم .





ومن المشاهد المثيرة هو قيام محمد لطفي "خزاعة" بتهديد طاهرة "سيدرا" بأنه سيقتل نفسه بالسلاح الأبيض الذي يحمله اذا طلبت منه الابتعاد عنها لأنه يحبها بشدة ولا يستطيع العيش بدونها خاصة وأنها سيطرت عليه بالعلاقة المحرمة بينهما كي تقوم باستغلاله لتنفيذ مخططاتها الإجرامية بمشاركة شقيقها "نعيم" ومحمد شاهين.





واكتشفت دينا "كريمة" بأن زوجها الذي تساعده متزوج ولديه أطفال وهو ما أصابها بحالة انكسار وحزن خاصة أنه كان يرفض ان ينجب منها أطفال بحجة وجود مرض "السرطان وراثي في أسرته .





كما تم القبض علي الشيخ فانتا صديق سلام ونعيمة بعد ضبط أواني بدون دمغة وتباع على أنها ذهبية للسياح عن طريق "سيدرا" شقيقة نعيم" .





واختتمت الحلقة بطلب "حمدي" من "سلطانة" زرع مي الغيطي "ورد وسط نعيم وشقيقيه لكشف المزيد من خططهم الشيطانية بشارع المعز وكي يتمكنوا من الانتقام لمقتل "سلام" شقيق "سلطانة" .









وتعد الملحمة الدرامية الشعبية ل "سلطانة المعز" بأنها تجسيد مصغر لمصر من خلال شارع المعز أحد أعرق شوارع مصر القديمة والذي يضم مختلف الطوائف من ابناء مصر الخيرين و المتمثل في رموز مثل "سلطانة" و"سلام" والمقربين لهم وبين و"نعيم" واخوته القادمين من الخارج من أجل السيطرة علي "شارع المعز" المنطقة الأثرية واغراء اهلها بالمال والجنس من اجل التمكن من التنقيب عن الآثار وسرقتها بالإضافة الي مخططاتهم الاجرامية بالاتجار في الأعضاء البشرية وتكوينهم لعصابات مسلحة تجري على جزء اخر من مصر وهو سيناء.







