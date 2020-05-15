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محافظات

ضبط كمية من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في حملة بشرم الشيخ

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:43 ص
صدى البلد
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ايمن محمد

شنت  إدارة المراقبة على مديرية الصحة بجنوب سيناء حملة مكبرة على المحلات ومخازن الأغذية والمشروبات  تحت إشراف الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي وقد تم ضبط  ٢٧٧ كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات  وإعدام ١٢٨كيلو  مواد غذائية  و٢٠ لتر مشروبات.

وقد تم تحرير عدد 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية وعدد 4 محاضر  نقص فى اشتراطات النظافة العامة وتم عرضها على النيابة العامة بشرم الشيخ لاتخاذ الإجراءات القانونية.

  وكان كلف وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء  لجنة  مشكلة من كل من  الدكتور أيمن الشناوي مدير عام مراقبة الأغذية ومصطفي خليل  مراقب عام الأغذية وعضوية أحمد فتحي عبد العاطي واحمد فتحي خضر  وماجد رجب .

وخلال الحملة تم  تحرير.  مذكرة غلق لمنشأة بها خطر داهم يهدد الصحة العامة 

وأعلنت مديرية الصحة أن هذه الحملات علي أماكن تداول الأغذية والمشروبات ومتابعة الشهادات الصحية لكافة العاملين بالأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية كما تم التشديد علي أهمية النظافة العامة لأماكن تداول الأغذية والمشروبات والنظافة الشخصية لكافة العاملين والتأكيد على غسل الأيدي والتعقيم والتطيهر المستمر . يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار الأمراض المعدية ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد .

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