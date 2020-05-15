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رياضة

أخبار الرياضة .. طلب غريب من خالد الغندور للأهلاوية .. كواليس إقالة صبري المنياوي من الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:01 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:


عاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي الى مدينة ميلانو، بعد تواجده في السويد، تمهيدًا للمشاركة مع فريقه في التدريبات.


سرد الإعلامي خالد الغندور بعض النقاط الخاصة بملف نادي الزمالك الذي سيتم تقديمه للاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الأيام المقبلة فيما يتعلق بملف نادي القرن الافريقي.

وجه منذ قليل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الشكر لصبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول، وذلك بعد فترة ليست بالقصيرة قضاها في منصبه داخل الدراويش.


أكد أيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة  بالنادي الأهلي أنه يتمنى بقاء رمضان صبحي في صفوف الفريق الأحمر عقب نهاية إعارته بنهاية الموسم الجاري.


طالب إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعدم تتويج أي فريق بطلًا للموسم الحالي من الدوري حال إلغائه ولا حتى النادي الأهلي متصدر المسابقة منذ البداية .


أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن جلسة قرآن كانت سببًا في تحويل مسار الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية والذي توج بها الموسم الماضي.



اختار الإسباني سيسك فابريجاس، تشكيل أفضل خمسة لاعبين، لعب معهم في مسيرته الكروية، متجاهلًا زملائه في فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي.

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