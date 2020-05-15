أيمن أشرف: أتمنى بقاء رمضان صبحي في الأهلي.. وصالح لاعب جيد جدا.. فيديو

وأشاد أيمن أشرف بمصطفى محمد لاعب الزمالك وقال: "مهاجم جيد ويسبب الإرهاق لأي مدافع هو مازال صغير في السن وأمامه الكثير ليقدمه".

وعن عدم مشاركته في كأس العالم 2018 قال: "توقعت أنا وشيكابالا ومحمود حمدي "الونش" المشاركة في لقاء السعودية بعد تأكد الإقصاء من البطولة لكننا لم نشارك بعد قرار هيكتور كوبر المدرب".