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رياضة

أيمن أشرف: أتمنى بقاء رمضان صبحي في الأهلي.. وصالح لاعب جيد جدا.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:24 ص
أيمن أشرف
أيمن أشرف
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محمد رشاد
أكد أيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة  بالنادي الأهلي أنه يتمنى بقاء رمضان صبحي في صفوف الفريق الأحمر عقب نهاية إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وتحدث أيمن أشرف لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة قائلا: "أتمنى بقاء رمضان صبحي معنا بكل تأكيد".


وعن صالح جمعة قال أيمن: "صالح لاعب جيد جدا وأحبه كثيرا، خسارة ألا يخلد اسمه في تاريخ الأهلي".

وأشاد أيمن أشرف بمصطفى محمد لاعب الزمالك وقال: "مهاجم جيد ويسبب الإرهاق لأي مدافع هو مازال صغير في السن وأمامه الكثير ليقدمه".

وعن عدم مشاركته في كأس العالم 2018 قال: "توقعت أنا وشيكابالا ومحمود حمدي "الونش" المشاركة في لقاء السعودية بعد تأكد الإقصاء من البطولة لكننا لم نشارك بعد قرار هيكتور كوبر المدرب".

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