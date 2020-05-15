متجاهلا نجوم تشيلسي.. فابريجاس يختار أفضل 5 لاعبين في مسيرته

اختار الإسباني سيسك فابريجاس ، تشكيل أفضل خمسة لاعبين، لعب معهم في مسيرته الكروية، متجاهلًا زملائه في فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي.





فابريجاس يلعب الآن في صفوف موناكو الفرنسي، وسبق ولعب لـ آرسنال وبرشلونة، بالإضافة للبلوز.









وفي بث مباشر على "إنستجرام"، مع النجم الفرنسي تيري هنري، أوضح فابريجاس تشكيله المفضل من خمسة لاعبين.





وقال فابريجاس : "أحتاج إلى حارس مرمى، أنا مدرب هجومي، لكنني بحاجة إلى حارس مخضرم".





وأضاف: "بالنظر للحظات التي قضيناها معًا، أختار إيكر كاسياس لحراسة المرمى، كان لا يصدق في اللحظات الكبيرة، أعتقد أن إيكر يظهر في اللحظات المهمة، اللحظات التي يكون فيها التاريخ، يجب أن أختاره".





وتابع فابريجاس: "أنت أيضًا هنري يجب أن تكون في تشكيلي المفضل باستمرار، وبالتأكيد ليونيل ميسي بنسبة 100%".





وواصل: "أيضًا ديفيد سيلفا، كان لدي دائما هذا التفاهم معه، هناك لاعبون لا تتحدث عنهم أبدًا كأفضل لاعب في العالم ولكن كان لدي شعور خاص به".





وأكد فابريجاس : "أيضًا إنييستا طالما شعرت إنني استمتع باللعب معه في خط الوسط هو وسيلفا، ويمكنهما التمرير والتحرك".



