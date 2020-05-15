مسلسل النهاية الحلقة 21 .. يوسف الشريف في تحد جديد

شهد مسلسل " النهاية " الحلقة 21 تطورا جديدا فى الأحداث وذلك أثناء عرض المسلسل ضمن الموسم الرمضاني 2020.





قام الفنان يوسف الشريف "المهندس زين"، بمحاولة فك الشفرات التي تركها له أرسلان قبل مقتله، وذلك بعد وصوله لمكان مقتله حيث وجد صندوق صغير عليه أرقام.





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