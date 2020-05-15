مسلسل النهاية الحلقة 21 .. يوسف الشريف في تحد جديد

شهد مسلسل "النهاية" الحلقة 21 تطورا جديدا فى الأحداث وذلك أثناء عرض المسلسل ضمن الموسم الرمضاني 2020.
قام الفنان يوسف الشريف "المهندس زين"، بمحاولة فك الشفرات التي تركها له أرسلان قبل مقتله، وذلك بعد وصوله لمكان مقتله حيث وجد صندوق صغير عليه أرقام.
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واستطاع المهندس زين الهرب من رجال الأمن وأخذ الصندوق معه إلى مسكنه وعند محاولته لفك الشفرة يطرق الباب محمد مرزبان ويطلب منه قول كلمة في "جلسة المحبة"، من ثم يقوم زين بإخفاء الصندوق ويرتدي ملابسه ويذهبا سويًا.
يذكر أن شهد مسلسل "النهاية" الحلقة 20 تطورا جديدا فى الأحداث حيث قتل الروبوت زين الحرامى مراد محروقى "محمد لطفى" بعد أن سرق منه العقول التى جمعها الروبوت من أجل تصنيع جيش جديد من الإنسان الآلى.
ويستطيع الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" والذى كشف عن شخصية كونه ينتمي أيضا إلى عالم الروبوتات – قتل الروبوت زين من أجل التخلص منه حتى لا يتسبب فى قتل مزيد من البشر خاصة أنه الوحيد الذى يعرف كيف يقضى عليه.